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Экспортеры Подмосковья смогут компенсировать до 80% затрат на транспортировку продукции

Программа направлена на поддержку экспорта высокотехнологичной продукции

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Экспортеры высокотехнологичной продукции Московской области за счет субсидий смогут до 80% компенсировать затраты на транспортировку продукции за рубеж в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"До 25 октября 2019 года "Российский экспортный центр" (РЭЦ) принимает заявки от компаний, которые хотели бы компенсировать часть затрат на транспортировку продукции на внешние рынки в 2020 году <...> Специальная программа направлена на поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, производители смогут компенсировать до 80% фактически понесенных затрат", - говорится в сообщении.

В случае положительного решения РЭЦ направляет в Минпромторг России заключение о предоставлении субсидии, а министерство принимает решение. После этого следует подписание трехстороннего соглашения между экспортером, Минпромторгом и РЭЦ о предоставлении субсидии.

Воспользоваться услугой могут экспортеры, которые планируют перемещение грузов с 1 сентября 2019 года по 31 июля 2020 года от пунктов отправления, расположенных на территории РФ, до конечного пункта назначения автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом, уточняет пресс-служба.

"Московская область - один из регионов с наиболее динамично растущим несырьевым экспортом. В прошлом году он достиг более $6 млрд. Стоит задача увеличить показатели к 2024 году до $13 млрд. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" мы разработали эффективные финансовые и консультативные меры поддержки экспорта", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Вадима Хромова.

Российский экспортный центр является частью национальной системы поддержки и развития экспорта, предоставляя российским экспортерам финансовые и нефинансовые меры поддержки. Одна из целей РЭЦ - закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний.

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Россия
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