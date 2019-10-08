Ремонт дорог по нацпроекту завершили на месяц раньше срока во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 8 октября. /ТАСС/. Власти Владимирской области выполнили годовой план работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с опережением на месяц. Об этом во вторник рассказал ТАСС замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области Николай Теняков.

"Досрочно завершили работы на всех 47 объектах - опережение на месяц. Должны были до 15 ноября отчитаться о проделанной работе, но сегодня у нас только 8 октября, и практически все объекты приняты, последним из муниципалитетов отчитывается город Камешково, он завершит все сегодня-завтра", - сказал Теняков.

Он уточнил, что в 2019 году дорожники отремонтировали более 83 км автодорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", для этого было направлено 914 млн рублей, из них 576 млн рублей - в рамках городской Владимирской агломерации. "На региональных дорогах мы отремонтировали 58 км, то есть за счет экономии еще 2,4 км удалось при повторной контрактации сделать. И на местных дорогах 25,1 км, тоже за счет экономии нам удалось сделать 1,3 км. Всего сделано 47 объектов - 14 объектов региональных дорог, остальные - дороги местного значения", - сказал Теняков в ходе пресс-тура, посвященного ходу реализации нацпроектов.

По его словам, к 2024 году в регионе планируется отремонтировать около 480 км дорог. "В начале 2019 года во Владимирской области соответствовали всем нормативам 47,7% дорог регионального значения, к настоящему времени этот процент увеличился до 48,9%. На местных дорогах соответствие нормативам увеличилось от 59,1% до 63,5%", - пояснил Теняков.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.