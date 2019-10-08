Власти Татарстана ожидают, что ВРП республики превысит 2,5 трлн рублей в 2019 году

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) Татарстана по итогам 2019 года ожидается на уровне свыше 2,5 трлн рублей, что на 100 млрд выше уровня 2018 года. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-служба Министерства экономики региона, представляя прогноз социально-экономического развития республики.

По итогам 2018 года Татарстан увеличил ВРП на 1,5% по сравнению с 2017 годом - до 2,4 трлн рублей.

"Объем валового регионального продукта по итогам 2019 года, по оценке, превысит 2,5 трлн рублей. Индекс промышленного производства ожидается на уровне 101,6%", - говорится в сообщении.

Власти региона рассчитывают, что республика обеспечит рост за счет развития экономических зон, территорий опережающего экономического развития, промышленных площадок, индустриальных парков и технопарков и бизнес-инкубаторов. Число промышленных площадок и промпарков в республике в 2020 году планируется увеличить с 91 до 100.

"Основные параметры социально-экономического развития Республики Татарстан в целом соответствуют базовому сценарию Стратегии-2030, согласно которому объем валового регионального продукта в 2030 году превысит 5 трлн рублей", - отметил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.