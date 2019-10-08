Премьер Армении и глава РЖД обсудили развитие сотрудничества

ЕРЕВАН, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и руководитель ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров во вторник в ходе встречи в Ереване обсудили вопросы развития дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе главы армянского кабмина.

"Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества. В частности, была затронута тема увеличения инвестиций и реализации конкретных проектов. Пашинян и Белозеров обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в осуществлении паромных перевозок по Черному морю в Россию", - говорится в сообщении пресс-службы армянского правительства.

В Ереване 13 февраля 2008 года между РЖД и Республикой Армения был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление "Южно-Кавказской железной дороги" (ЮКЖД). Согласно договору, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на десять лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.