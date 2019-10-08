Путин направил приветствие участникам форума Россия-Африка

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам первого экономического форума Россия-Африка. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Рассчитываю, что в ходе форума будут намечены новые направления и формы кооперации, выдвинуты перспективные совместные инициативы, которые позволят вывести взаимодействие между Россией и Африкой на качественно новый уровень, послужат развитию наших экономик и благополучию наших народов", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что мероприятие не имеет аналогов в истории российско-африканских отношений, которые "в последние годы заметно активизировались как на двустороннем уровне, так и в различных многосторонних форматах". Президент РФ также обратил внимание на хорошую динамику товарооборота и совместные проекты в сферах добывающей промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и образования.

"Российские компании готовы предложить африканским партнерам свои научно-технологические наработки, опыт модернизации энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктуры", - отметил российский лидер.

Саммит и экономический форум Россия - Африка пройдут 23-24 октября в Сочи. На мероприятие приглашены руководители всех 54 государств континента.