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Власти Адыгеи считают сельское хозяйство перспективной сферой в сотрудничестве с Турцией

По словам главы республики Марата Кумпилова, регион заинтересован в возможностях турецкой стороны в строительной сфере, гостиничном бизнесе и развитии въездного туризма

МАЙКОП, 8 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи видят перспективы сотрудничества региона с Турцией в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил во вторник глава республики Мурат Кумпилов по итогам встречи с руководителем Федерации кавказских ассоциаций Турции Йылдызом Шекерджи, председателем Бизнес-ассоциации Турции Юсуфом Таймазом и представителем Комитета внешнеэкономических связей Турции Тураном Акыном.

"В ходе визита официальной делегации Адыгеи в Турцию мы презентовали экономический потенциал и экспортные возможности региона, во многом перспективы сотрудничества связаны с производством, переработкой и выводом на рынки Турции сельскохозяйственной продукции", - сказал Кумпилов. По его словам, речь идет, прежде всего, об адыгейском сыре, рисе, пшенице, продукции садоводства и перерабатывающей отрасли. Глава региона отметил, что в настоящее время власти видят своей задачей свести друг с другом бизнес-структуры для создания совместных проектов. "Также мы заинтересованы в возможностях турецкой стороны в строительной сфере, гостиничном бизнесе и развитии въездного туризма", - отметил Кумпилов.

По данным пресс-службы главы региона, участники встречи обозначили широкий круг вопросов по отраслевым направлениям, в том числе по использованию гибкой налоговой политики в отношении инвесторов, созданию совместных предприятий в сфере туризма, гостиничного бизнеса, индустриальных парков, деревообработки, сельхозпроизводства, а также в образовании и культурном обмене.

Кроме того, отдельно был рассмотрен вопрос о сохранении и изучении адыгского языка. "Были отмечены итоги работы проектного офиса, который на сегодняшний он занят переводом мультфильмов, записью адыгских сказок, организацией языковых курсов и лингвистического лагеря для детей", - сказал собеседник агентства. По его словам, в следующем году к языковым проектам планируется подключить детей и молодежь из Турции и Иордании, а также организовать онлайн консультаций для учителей адыгского языка.

Теги
ТурцияРоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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