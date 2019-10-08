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Власти Севастополя заявили, что разработанному генплану города нужны некоторые уточнения

Врио губернатора Михаил Развожаев отметил, что внести документ в заксобрание планируется до конца года

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Генеральный план Севастополя фактически готов, но требуется доработка по спорным зонам, заявил во вторник на сессии законодательного собрания вице-губернатор Денис Солодовников.

"Генплан и правила землепользования и застройки. Фактически эти документы уже готовы. Вы все знаете, с каким трудом и как эти документы прорабатывались", - сказал Солодовников.

Он отметил, что намерен рассмотреть вопросы по каждой зоне, где возникли вопросы. При этом, добавил Солодовников, принять генплан нужно в сжатые сроки, так как Севастополь уже очень долго работает по старому документу и использует для земельных вопросов временные решения.

"Среди проблемных моментов в том числе точечная застройка, которая велась в прошлые годы, участки с домами, попадающими под "дачную амнистию", те, где появились жилые дома вместо дач. Есть и ряд других сложных моментов. Как мы и говорили, внести генплан в заксобрание постараемся до конца года", - сообщил ТАСС врио губернатора Михаил Развожаев.

Действующий генплан Севастополя был принят в 2005 году без этапа публичных слушаний. В 2015 году был выбран подрядчик по разработке проекта нового генплана, а первые публичные слушания состоялись в мае 2017 года. Жители раскритиковали проект, в том числе опасаясь лишения недвижимости. Власти заверяли, что этого не произойдет, а позже процесс принятия генплана был остановлен, документ направили на доработку.

В феврале 2019 года губернатор Дмитрий Овсянников сообщил, что работа над документом завершается, но, "если это будет приводить к политическому нагнетанию обстановки", на обсуждение его вынесут не сразу. Позднее Михаил Развожаев, назначенный врио губернатора после отставки Овсянникова в июле, заверил, что работа над генпланом возобновится после 8 сентября, когда будут избраны депутаты нового созыва городского парламента. Он также заверил, что документ будут неоднократно обсуждать с севастопольцами, а конечный вариант постараются утвердить до конца текущего года.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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