Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,42%-1,05%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,42%- до 2707,89 пункта, индекс РТС - на 1,05%, до 1306,39 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:38 мск вырос на 0,47%, до 65,278 рубля, курс евро увеличился на 0,37%, до 71,518 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,15% - до $57,69 за баррель.

"Индекс Мосбиржи сегодня к закрытию основной сессии снизился. Администрация США опровергла публикацию СМИ о готовящемся делистинге китайских компаний в США, однако новая информация о якобы готовящихся ограничениях вложений пенсионных фондов США в компании КНР вновь ослабила спрос", - рассказал аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Акции ПАО "Распадская" прибавили более 2% под влиянием данных РСБУ о росте выручки и чистой прибыли компании за 9 месяцев 2019 г. на 36% и 45% в годовом выражении. Повышение достигнуто за счет увеличения добычи и вопреки существенному снижению цен на уголь. Акции "Газпрома" оказались под давлением после вчерашнего предложения компании создать в России собственный институт стандартов нефтегазовой отрасли вместо Американского института нефти (API).

Ожидания на среду

В среду настроения на рынке продолжит формировать новостной фон, связанный с торговыми переговорами США и Китая, также в фокусе внимания инвесторов останется Brexit и политика ФРС, полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Глава Федрезерва США Джером Пауэлл завтра, как ожидается, выступит на мероприятии Fed Listens. Важно также обратить внимание на публикацию протоколов FOMC. Повышенная рыночная тревожность может способствовать позитивной динамике в золоте и акциях золотодобытчиков", - пояснил эксперт.

По ожиданиям "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в среду продолжит двигаться разнонаправленно, тяготея к рубежу 2700 пунктов. Рубль к доллару по прогнозам компании будет находиться в диапазоне 64,7-65,5 рубля.

В ИК "Фридом Финанс" ожидают снижения индекса Мосбиржи на завтрашних торгах. Прогнозный диапазон закрытия торгов среды для данного индекса и курса рубля к доллару составляет: 2683 - 2712 пунктов и 64,76 - 65,75 рубля.