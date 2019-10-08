Минтранс предлагает смягчить санитарные нормы для приаэродромных территорий

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Действующие в настоящий момент в России санитарные нормы для установления границ приаэродромных территорий являются чрезмерно жесткими и приводят к необоснованно большим размерам таких территорий. Такое мнение ТАСС высказали в пресс-службе Минтранса, добавив, что новый законопроект по нормированию аэропортовых шумов поможет разрешить эту проблему.

"Например, предложенная аэропортом Домодедово по действующим санитарным нормам приаэродромная территория занимает площадь почти 300 тыс. гектаров и включает 17 муниципальных образований Московской области общей численностью населения 800 тыс. человек. В случае ее утверждения на столь обширной территории будет запрещено строительство жилых домов, медицинских и образовательных учреждений, культурно-досуговых центров и других социальных объектов", - считают в Минтрансе.

Позиции сторон

Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что Международная ассоциация аэропортов (МАА) раскритиковала предложенный Минтрансом законопроект об установлении приаэродромных территорий (ПАТ). Соответствующее обращение МАА направила на имя министра транспорта Евгения Дитриха. На данный момент ПАТ разделены на семь подзон, в зависимости от уровня шума. Причем, как пишет газета, границы седьмой подзоны (можно вести строительство жилья по согласованию с Роспотребнадзором и местными властями) все еще не определены. Это приводит к конфликтам между операторами аэропортов, девелоперами и властями регионов. Минтранс в новом законопроекте предлагает отложить установление границы седьмой подзоны еще на пять лет.

Также ассоциация против подхода Минтранса, согласно которому нужно рассчитывать размеры седьмой подзоны исходя из эквивалентного (среднего за сутки) уровня шума (в настоящее время уровень шума определяется исходя из максимальных значений), пишет "Коммерсантъ".

"Обращение МАА Минтрансом России получено и рассмотрено. На текущий момент по законопроекту завершено общественное обсуждение, поступившие замечания и предложения будут учтены при его дальнейшей доработке, - сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ. - Отражение в законопроекте вопросов нормирования авиационного шума позволит уменьшить размеры приаэродромной территории, но при этом обеспечить высокий уровень безопасности полетов и благоприятную среду для жизни".

Учитывая формальные процедуры согласования, Минтранс России полагает возможным внесение законопроекта в правительство РФ до конца 2019 года, добавили в министерстве.

Более того, аэропорты просят снять требования по выплате компенсаций владельцам недвижимости. В ММА считают, что аэропорты не должны компенсировать ущерб владельцам недвижимости, так как не являются ни причинителем вреда, ни выгодоприобретателем установленных на ПАТ ограничений, пишет "Коммерсантъ".

В Минтрансе РФ с такой позицией аэропортов не согласны.

Согласно нынешнему законодательству, если жилые и социальные объекты попадают в зону негативного воздействия (по уровню шума и загрязнению - прим. ТАСС), то ответственность за возмещение ущерба возлагается на застройщика аэродрома при его строительстве или на оператора аэродрома при его эксплуатации. Если аэродром находится в ведении федерального органа исполнительной власти, то ущерб возмещается за счет федерального бюджета, пояснили ТАСС в Минтрансе.

"Минтрансом России предлагается в дальнейшем сохранить такую практику возмещения ущерба, так как она направлена на соблюдение прав граждан на проживание в благоприятной среде", - добавили в пресс-службе.