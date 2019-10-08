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Северный Кавказ

Северная Осетия представила проекты для потенциальных арабских инвесторов

СКФО может сыграть большую роль во взаимодействии России с Объединенными Арабскими Эмиратами, отметил полпред республики при президенте РФ Борис Джанаев

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии представили проекты, которые могут быть интересны в рамках сотрудничества России и Объединенных Арабских Эмиратов, на межправительственной российско-эмиратской комиссии под председательством первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

"Северная Осетия представила 8 проектов, охватывающих несколько направлений. Это, например, создание предприятия по выпуску талой воды, строительство завода по глубокой переработке кукурузы, производство медицинского стекла и изделий из него, изготовление облицовочной плитки из природного камня, а также учебно-спортивный комплекс", - сообщается на сайте постоянного представительства республики при президенте РФ.

По словам полномочного представителя республики при президенте РФ Бориса Джанаева, богатый природными и производственными ресурсами СКФО может сыграть большую роль во взаимодействии с Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Если, в частности, говорить о Северной Осетии, то потенциал республики полностью еще не раскрыт. Разнообразие представленных нами для возможного инвестирования проектов как раз подтверждает это. Кроме того, международное сотрудничество - это отличный стимул, а готовый инвестор - возможность развернуть на нашей площадке новые производства и, что самое главное, создать новые рабочие места", - отметил Джанаев.

Теги
ОАЭРоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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