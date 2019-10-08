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Минпромторг обсуждает с заводами специальные инвестконтракты на кассетные подшипники

Производители заявили о готовности выпускать 510 тыс. кассетных подшипников в год

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ обсуждает с производителями кассетных железнодорожных подшипников заключение специальных инвестиционных контрактов, сообщил ТАСС во вторник источник в отрасли.

"Для обеспечения гарантии развития производственных мощностей и увеличения уровня локализации производства кассетных подшипников на территории Российской Федерации заводами-изготовителями совместно с Минпромторгом России проводится работа по заключению специальных инвестиционных контрактов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила 10 сентября пресс-служба Минтранса РФ, РЖД поддержали идею перехода с роликовых подшипников на кассетные с 2021 года. Эта мера позволит увеличить срок службы железнодорожных колес и снизить издержки владельцев вагонов, отмечалось в пресс-релизе министерства. При этом производство подшипников, указывали в Минтрансе, планируется локализовать на территории России. Сам переход планируется осуществить в течение 8-10 лет.

"Сложившаяся ситуация с производством и поставкой подшипников для грузовых вагонов ставит под угрозу устойчивость транспортной системы России. Парк грузовых вагонов принадлежности российских собственников составляет 1,149 млн единиц, из них 87,8% (1008,5 тыс. единиц) имеют в своей конструкции так называемые роликовые цилиндрические подшипники", - отметил собеседник ТАСС.

Источник добавил, что по результатам проведенных в сентябре технического совета Росжелдора и совещания в Минпромторге производители заявили о готовности выпускать 510 тыс. кассетных подшипников в год, а планируемое расширение мощностей за полтора года позволит нарастить выпуск до 1 млн единиц в год, что соответствует прогнозируемому спросу. Кроме того, всеми производителями запланировано увеличение уровня локализации до 97%.

Зачем нужен переход

В РЖД считают, что благодаря переходу на кассетные подшипники грузовые вагоны будут реже отправляться на внеплановый ремонт, а затраты владельцев подвижного состава снизятся. Жизненный цикл колесной пары, оборудованной роликовыми подшипниками, составляет около 6 лет. При этом для полувагонов, оборудованных кассетными подшипниками, этот показатель составляет от 11 до 20 лет.

Совет потребителей по вопросам деятельности РЖД просил в начале октября отложить принятие решения о переводе грузовых вагонов на использование кассетных подшипников вместо роликовых в 2021 году, сообщала газета "Коммерсантъ". Из экспертного заключения совета следует, что эта мера обойдется в 200-300 млрд руб., а господдержка на переход не предусмотрена.

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