ВЭБ.РФ намерен обратиться в суд о признании "Аммония" банкротом

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ уведомил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании акционерного общества "Аммоний" банкротом, следует из базы данных "Спарк".

"Аммоний" создан в 2016 году на базе Новоменделеевского химического завода. Основными акционерами являются "Татаммоний" (46,4%), ВЭБ.РФ (20%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (33,6%).

Из-за резкого роста курса доллара завод не смог обслуживать кредиты и влез в долги, в 2019 году по инициативе основного кредитора предприятия - ВЭБ.РФ - завод был выставлен на продажу. В числе претендентов на актив упоминались "Еврохим", "Акрон", "СДС-Азот", "Лукойл" и "Фосагро".

Долг "Аммония" перед банком оценивается в 100 млрд рублей.

В конце августа ВЭБ.РФ договорился о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений "Аммоний" профильному инвестору - компании КАО "Азот" (дочерняя структура "СДС Азот" Романа Троценко) за $900 млн при условии вхождения "Азота" в капитал "Аммония" с соблюдением всех прав акционеров предприятия. Инвестор был отобран в ходе конкурсной процедуры, организованной Газпромбанком.

Как сообщал журналистам Троценко, "Азот" до конца 2019 года войдет в капитал "Аммония", в ближайшие два года планируется инвестировать 12 млрд рублей.