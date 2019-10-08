Глава ФРС США отметил снижение темпов роста числа рабочих мест в стране

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Рост числа рабочих мест в США замедлился по сравнению с показателями начала 2018 года, однако ситуация остается благоприятной. Об этом заявил во вторник во время выступления на экономической конференции в Денвере (штат Колорадо) глава выполняющей функции центробанка Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

"Мы видели быстро растущий рынок рабочих мест, теперь мы видим более умеренные темпы роста", - отметил он. Вместе с тем Пауэлл констатировал, что показатели по безработице и инфляции в стране "в настоящее время благоприятные".

Некоторые СМИ в США, в том числе агентство Associated Press, не исключили, что слова Пауэлла о замедлении указанных темпов роста следует трактовать как сигнал о готовящемся снижении ФРС базовой процентной ставки. От однозначных заявлений на эту тему он во время выступления воздержался.

18 сентября ФРС второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 б. п. Теперь она составляет 1,75-2%. Кроме того, регулятор улучшил прогноз роста ВВП США в 2019 году до 2,2% с 2,1%. Прогноз роста ВВП страны в 2021 году также был увеличен до 1,9% с 1,8%. Прогноз роста ВВП на 2020 год сохранился на уровне 2%, в 2022 году ФРС ожидает рост ВВП на уровне 1,8%.