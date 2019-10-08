Медведев откроет "Золотую осень" на ВДНХ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду откроет Российскую агропромышленную выставку "Золотая осень" и выступит на пленарном заседании первого Международного агропромышленного форума. Его тема - "Зеленый бренд. Произведено в России: перспективы на глобальном продовольственном рынке".

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в программе председателя правительства также значатся вручение государственных наград работникам села за большой вклад в развитие сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд и встреча с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюем.

Россия - одна из первых стран, которую китаец Цюй Дунъюй посещает после того, как занят пост гендиректора ФАО 1 августа. ФАО была основана в 1945 году как часть системы ООН. Ее основная задача - борьба с голодом, в функции организации входит разработка научных и практических подходов по обеспечению продовольственной безопасности. Кроме того, ФАО оказывает помощь развивающимся странам в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыбоводства.

"Золотая осень" на ВДНХ

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" - самый крупный отечественный аграрный форум, который проводится с 1999 года для демонстрации новой сельскохозяйственной техники, ресурсосберегающих технологий, установления взаимовыгодных контактов, насыщения рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией, расширения торговых и кооперационных связей между субъектами Российской Федерации и зарубежными странами, повышения инвестиционной привлекательности российского агропромышленного комплекса. Медведев традиционно посещает открытие выставки.

21-я "Золотая осень" пройдет с 9 по 12 октября 2019 года на территории ВДНХ во время Недели агропромышленного комплекса, которая, как обычно, приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На этот раз в работе форума примут участие более 1,5 тыс. предприятий из 50 регионов России и 17 стран. Экспозиция выставки размещена в двух павильонах и на открытых площадках ВДНХ. Общая площадь экспозиции - 26,5 тыс. кв. м.

Экспозиция регионов России представит крупные инвестиционные и организационно-управленческие проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, инновационные решения в АПК, проекты развития сельских территорий и кооперации. На выставке также будут представлены коллективные стенды из Сербии, которая в этом году выступает партнером выставки, Австрии, Италии, Китая, Дании, Испании, Нидерландов, Белоруссии, Ирландии, Польши, Украины, Чехии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Германии, Японии. Свою продукцию продемонстрируют производители сельскохозяйственной техники, поставщики и производители оборудования для ферм, кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов и инструментов;, а также организации, производящие удобрения, средства защиты растений и продукцию для производства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства, племенные организации и научно-исследовательские институты.

В мероприятиях выставки примут участие вице-премьер Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, лесных и водных ресурсов Сербии Бранислав Недимович.

Деловая программа выставки предусматривает проведение более 50 мероприятий, организованных совместно с крупнейшими сельскохозяйственными товаропроизводителями, кредитно-финансовыми организациями, союзами и профильными объединениями. Участники рынка и эксперты обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием различных сегментов агропромышленного комплекса, поддержкой инвестиций, сельскохозяйственным страхованием, совершенствованием законодательства и государственного регулирования отрасли, международным сотрудничеством в сфере АПК и другими темами. Одним из ключевых мероприятий деловой программы станет 1-й Международный агропромышленный форум (МАПФ-2019), организованный Минсельхозом и посвященный развитию производства органической и экологически чистой продукции.

Основными темами форума станут новые тенденции в технологиях производства, обработки и приготовления пищи, внедрение цифровых сервисов в отечественном АПК, защита и продвижение региональных брендов в России и за рубежом, развитие экспортного потенциала российского АПК, а также взаимодействие государства и фермеров.

Внимание к сельскому хозяйству

Вопросы АПК обсуждались на заседании правительства на прошлой неделе. Тогда Медведев заявил, что данные о сборе урожая в этом году показывают: задачи по обеспечению продовольственной безопасности в России будут выполнены. По его данным, урожай этого года будет лучше, чем прошлогодний, особенно по зерновым и зернобобовым, по картофелю и овощам, есть также прирост по масличным культурам.

Глава кабинета министров полагает, что это позволит нарастить объемы поставок сельхозпродукции и продовольствия на экспорт и продвинуться в реализации целей, которые определены федеральным проектом по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Премьер отметил, что АПК в целом показывает позитивную динамику развития уже не первый год, что обусловлено государственной поддержкой. Он напомнил, что в 2019 году на реализацию госпрограммы развития АПК было направлено почти 308 млрд рублей.