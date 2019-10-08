Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

ЖЕНЕВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Россия вновь, как и в 2018 году, заняла 43-е место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Индекс глобальной конкурентоспособности". Об этом говорится в докладе организации, опубликованном в среду в Женеве.

Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые объединены в 12 "опорных групп". В итоге Россия получила 67 баллов из 100 возможных, что на 1,4 балла выше прошлогоднего показателя. Однако по ряду позиций ей удалось продвинуться выше. Это относится, в частности, к объему рынка (шестое место), развитию информационных и коммуникационных технологий (22-е), способности к инновациям (32-е). Вместе с тем эксперты ВЭФ поставили низкие баллы России в таких сферах, как финансирование средних и малых предприятий (118-е место), открытость в международной торговле (116-е), случаи коррупции (116-е), внутренняя трудовая мобильность населения (103-е), качество дорожной инфраструктуры (99-е), здоровье (97-е) и в ряде других.

В интервью ТАСС старший экономист ВЭФ Роберто Кротти расценил положение России в рейтинге конкурентоспособности как "стабильное", подчеркнув, что "ряд факторов страна улучшила, однако по ряду других отстает".

"Позитивная сторона состоит в том, что Россия сейчас полностью преодолела последствия кризиса десятилетней давности. Это означает, что вновь установлен контроль над макроэкономической стабильностью, инфляция существенно снизилась, и это помогло сформировать общий контекст для страны", - сказал эксперт, указав, в частности, на улучшение "способности к инновациям" и расширение IT-инфраструктуры в стране. "Это сферы, где Россия действует хорошо", - отметил собеседник агентства.

Однако в некоторых других областях "дела обстоят менее хорошо", добавил он. В связи с этим экономист обратил внимание на "снижающиеся профессиональные качества" работников. "Россия всегда была на передовой линии, когда речь шла об уровне образования. В стране много образованных людей. Но вследствие нынешней четвертой промышленной революции требования возросли", - пояснил Кротти.

Если говорить о потребностях бизнеса, добавил эксперт, то сейчас профессиональные навыки в стране в меньшей степени соответствуют необходимому уровню, чем это было в прошлом. Среди других сфер, где имеются резервы для улучшения, он назвал финансовую систему, в частности, доступ к капиталу. По словам Кротти, экономические санкции, введенные против России рядом стран, могли "частично сказаться на том, что финансовая система развивается менее быстро".

Лидирует Сингапур

Первую строчку по конкурентоспособности по версии ВЭФ в этом году занимает Сингапур, на втором месте США, на третьем Гонконг. Далее следуют Нидерланды, Швейцария, Япония, Германия, Швеция, Великобритания. Замыкает первую десятку Дания. Председатель и основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб подчеркнул в связи с публикацией рейтинговой таблицы, что страны, делающие упор в своей экономической политике на развитии инфраструктуры, трудовой квалификации, научных исследованиях и поддержке уязвимых граждан "достигают большего успеха в сравнении с теми, кто концентрирует внимание только на традиционных факторах роста".