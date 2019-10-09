Силуанов не видит необходимости в возобновлении бюджетных кредитов регионам

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Возобновлять выдачу бюджетных кредитов субъектам РФ нет необходимости, это было антикризисной мерой. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос в Совете Федерации.

"Говорить о масштабном возобновлении бюджетного кредитования я бы сейчас не стал. Не та ситуация, не критическая ситуация у субъектов с точки зрения долга, наоборот, она выправляется. И мы договаривались о том, что это инструмент антикризисный. Может, давайте будем иметь его в виду, но пользоваться пока, мне кажется, нет необходимости", - отметил он.

Силуанов подчеркнул, что процентные расходы регионов по кредитам остаются высокими.

"Действительно, процентные расходы остаются еще высокими. В первую очередь, это процентные расходы по кредитам коммерческим банкам. Мы с вами приняли решение о реструктуризации, и сейчас в ходе рассмотрения бюджета не следующую трехлетку мы готовы и дальше продолжать работать над облегчением долгового бремени в части обязательств перед федеральным бюджетом", - добавил он.