"Газпром нефть" не получала претензий покупателей нефти из-за ЧП на "Дружбе"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" не получала претензий от покупателей нефти из-за ЧП на трубопроводе "Дружбе", но у компании изначально были довольно маленькие объемы загрязненной нефти. Об этом сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Нет (не получали претензии - прим. ТАСС)... Но в принципе этой нефти - скажем так, проблемной нефти - немного, ее практически нет", - сказал он.

В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. Загрязнение хлорорганикой может приводить к выводу из строя оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и угрожает коррозией труб. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.

В настоящее время "Транснефть" обсуждает с партнерами компенсацию ущерба из-за загрязнения нефти. В июле совет директоров компании утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти - $15 за баррель. В "Транснефти" также отмечали, что механизм урегулирования компенсаций будет общим для всех грузоотправителей.

По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей.