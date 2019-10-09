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Бельгийская бизнес-миссия посетит Дальний Восток в октябре

Планируются встречи с губернаторами Хабаровского края и Приморья, а также посещение территорий опережающего развития и свободного порта

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бизнес-миссия из Бельгии посетит Приморье и Хабаровский край в октябре, сообщили в среду в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

"При содействии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и посольства Королевства Бельгия в РФ в середине октября бельгийская бизнес-миссия посетит Хабаровский край и Приморье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегацию возглавит посол Бельгии в Москве Жан Артур Режибо. В ее состав также войдут представители компании Barco, которая ведет работу в области визуализации информации, и компании Deforche Construct NV, которая специализируется на создании садовых центров, научно-исследовательских центров, индивидуальных проектов, а также тепличных конструкций для сельского хозяйства.

"Планируется, что в рамках визита пройдут встречи с губернаторами Хабаровского края и Приморья, посещение территорий опережающего развития и свободного порта, встреча с руководством Дальневосточного федерального университета", - приводят в сообщении слова гендиректора АПИ Леонида Петухова.

В октябре при содействии АПИ индийская бизнес-миссия посетила Якутию, планируется также визит бизнесменов из Швейцарии во Владивосток.

Теги
БельгияРоссияПриморский край
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