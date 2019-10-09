РЖД и премьер-министр Армении обсудили нормализацию работы Южно-Кавказской железной дороги

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ, РЖД и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили нормализацию работы Южно-Кавказской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РЖД по итогам встречи заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева и генерального директора РЖД Олега Белозерова с Пашиняном.

"Стороны обсудили дальнейшее развитие железнодорожной сети Армении и, в частности, вопросы нормализации работы ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЗАО "ЮКЖД")", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили ТАСС, что российская сторона прорабатывает все варианты развития ситуации с управлением железными дорогами Армении, вплоть до досрочного разрыва контракта РЖД с армянской стороной.

Белозеров, слова которого привела пресс-служба, во время встречи подчеркнул, что РЖД исполняют все обязательства по концессионному договору, инвестировав в ЮКЖД почти 250 миллионов долларов собственных средств. По его словам, главным условием реализации проекта и продолжения модернизации железнодорожной инфраструктуры является решение всех спорных вопросов в духе конструктивного взаимодействия с участием правительства Армении.

Информацию, что Россия начала размышлять об отказе от управления ЮКЖД, изданию RTVI ранее подтвердил Токарев. Он отметил, что Армения создала ситуацию, при которой ЮКЖД не может нормально работать - изъяты все документы за 10 лет, предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий.

По данным издания, отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД. В частности, в августе 2018 года в офисе ЮКЖД в Армении провели обыски по подозрению в неуплате налогов на $19 тыс. Позднее в СК Армении сообщили об уголовном деле против бывшего замминистра транспорта, который якобы скрыл злоупотребления, выявленные во время проверок ЮКЖД. Более того, в 2018 году СК Армении начал проверку деятельности компании за 10 лет, проверяя эффективность инвестиций в $226,8 млн.

В компании в ответ заявили об ангажированности следствия. Всего против ЮКЖД, по информации RTVI, заведено семь дел, объединенных в одно производство, в ЮКЖД считают претензии необоснованными. "Армянская железная дорога" была передана в ведение РЖД в 2008 году по концессии, российская компания может управлять этими дорогами в течение 30 лет.