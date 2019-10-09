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Зарплата в Москве в I полугодии вдвое превысила среднюю по стране

Большую, чем москвичи, зарплату получают только жители Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Заработная плата в Москве в первом полугодии 2019 года вдвое превосходит уровень средней зарплаты по стране и росла наиболее высокими темпами. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Института Гайдара.

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"Рост номинальной зарплаты в Москве (9,6%) превышал среднюю динамику по стране. Столичная зарплата в I полугодии 2019 года вдвое превосходила среднюю по стране, в полтора раза - зарплату в Санкт-Петербурге, почти на 70% - в Московской области, несколько уступая двум автономным округам Крайнего Севера с большими северными надбавками к зарплате - Ямало-Ненецкому и Чукотскому", - говорится в мониторинге.

Как отмечают эксперты, рост номинальной заработной платы в среднем по стране на 7% в январе - июне выглядит существенным, но реальная зарплата, с учетом инфляции почти в 5%, выросла слабо.

"Региональное неравенство продолжало усиливаться, особенно в инвестициях, зарплате и доходах бюджетов", - сообщается в мониторинге. Так, по оценке экспертов, в I полугодии рост инвестиций был в рамках статистической погрешности и составил 0,6%.

"Региональная динамика сильно поляризована, на нее влияют агломерационные и ресурсные конкурентные преимущества. Среди регионов со значительным объемом инвестиций они быстрее всего росли в Ямало-Ненецком АО (23%), Москве и Московской области (на 19-20%). Столичная агломерация получила в I полугодии почти 20% всех инвестиций в стране, а Тюменская область с автономными округами - 14%", - говорится в документе.

Его авторы отмечают, что в январе - июле 2019 года "наиболее существенными проблемами оставались уровень доходов населения и объем инвестиций, которые снизились более чем в половине регионов".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургТюменская областьЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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