Осеевский рассчитывает возглавить совет директоров Tele2 после консолидации "Ростелекомом"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский рассчитывает стать председателем совета директоров Tele2 после завершения всех процедур по консолидации оператора.

"Совет директоров поменяется. Я и сейчас в нем, планирую его возглавить", - сказал он журналистам в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос, изменится ли совет директоров Tele2 после консолидации. При этом Осеевский подтвердил, что Сергей Эмдин останется в качестве главы компании.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал указ, по которому ПАО "Ростелеком" и его дочерняя структура ООО "Мобител" получили 100% в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2).

Согласно документу, также принято предложение правительства РФ об увеличении уставного капитала "Ростелекома" путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке в пользу банка ВТБ, при условии обеспечения контроля РФ совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и банком ВТБ над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а также при сохранении доли РФ в размере не менее 33,2% обыкновенных акций госоператора.