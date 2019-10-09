Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Осеевский рассчитывает возглавить совет директоров Tele2 после консолидации "Ростелекомом"

Сергей Эмдин останется в качестве главы компании, отметил при этом президент "Ростелекома"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский рассчитывает стать председателем совета директоров Tele2 после завершения всех процедур по консолидации оператора.

"Совет директоров поменяется. Я и сейчас в нем, планирую его возглавить", - сказал он журналистам в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос, изменится ли совет директоров Tele2 после консолидации. При этом Осеевский подтвердил, что Сергей Эмдин останется в качестве главы компании.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал указ, по которому ПАО "Ростелеком" и его дочерняя структура ООО "Мобител" получили 100% в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2).

Согласно документу, также принято предложение правительства РФ об увеличении уставного капитала "Ростелекома" путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке в пользу банка ВТБ, при условии обеспечения контроля РФ совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и банком ВТБ над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а также при сохранении доли РФ в размере не менее 33,2% обыкновенных акций госоператора.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Объем сельхозпроизводства в Адыгее по итогам года составит 22,5 млрд рублей
По данным пресс-службы главы республики, это на 3,7% превысит показатель 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС