Оппозиция на Украине требует расследовать обстоятельства приватизации Одесской киностудии

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Крупнейшая в Верховной раде оппозиционная сила "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от правоохранительных органов Украины расследовать обстоятельства приватизации Одесской киностудии. По мнению депутатов партии, это решение было принято в интересах конкретного заинтересованного лица, а именно нынешнего депутата парламента от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александра Ткаченко.

"3 октября 2019 года Верховная рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи со вступлением в силу Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии на Украине", который разрешил приватизацию ЧАО "Одесская киностудия", - говорится в депутатском запросе, направленном в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР). В нем подчеркивается, что "обстоятельства принятия этого закона свидетельствуют о том, что он был коррупционно пролоббирован народным депутатом от "Слуги народа" Александром Ткаченко".

В документе также отмечается, что Ткаченко занимал должность члена Наблюдательного совета Одесской киностудии - представителя акционера "Новая киностудия". Согласно его декларации за октябрь этого года он является конечным бенефициарным владельцем компаний "Фонд развития киноискусства", "Новая киностудия", "Синема лав", которые прямо или косвенно владеют долей акций Одесской киностудии. При этом юридический адрес "Фонда развития киноискусства" и "Новой киностудии" совпадает с юридическим адресом Одесской киностудии.

"Таким образом, - считают в партии, - предоставление разрешения на приватизацию Одесской киностудии находится непосредственно в сфере интересов Ткаченко. Однако он не заявил о существующем конфликте интересов и принял участие в голосовании за принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи со вступлением в силу Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

"Кроме того Ткаченко, как председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, осуществлял правовое сопровождение этого законопроекта при рассмотрении комитетом и обеспечил предоставление рекомендаций по принятию во втором чтении и в целом, о чем свидетельствует заключение комитета от 30 сентября 2019 года за его подписью", - отметили в "Оппозиционной платформе".

"Это дает основания для выводов о влиянии Ткаченко как председателя парламентского комитета на его членов с целью принятия незаконного решения, что имеет признаки уголовного преступления", говорится в депутатском запросе.

В этой связи депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" просят ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения должностным лицом преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины о незаконном влиянии на народных депутатов Украины с целью добиться принятия незаконных решений, о злоупотреблении властью и служебным положением и провести досудебное расследование.