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Проект бюджета на 2020-2022 годы

В Госдуме считают, что прогноз кабмина на 2020 год не обеспечивает прорывного развития

Депутаты не увидели в документе "основу для перехода к инновационной модели развития экономики"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству утвердил заключение на прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Согласно тексту заключения, прогноз, представленный правительством РФ, может рассматриваться в качестве основы для формирования федерального бюджета на 2020 год при учете ряда замечаний. Вместе с тем комитет "обращает внимание, что предусмотренные базовым вариантом прогноза показатели, как и в предыдущем году, не обеспечивают осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации", предусмотренного указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

У комитета вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что прогноз, как и прогнозы нескольких предыдущих лет, фактически "воспроизводит сложившийся инерционный тренд развития российской экономики, в рамках которого, по мнению комитета, весьма проблематично рассчитывать на изменение качества экономического роста и достижение целевых ориентиров социально-экономического развития Российской Федерации, определенных указом президента".

Наиболее серьезным недостатком базового варианта прогноза является то, что в нем, как и в прошлогоднем прогнозе, не намечается существенных изменений ни в технологической, ни в отраслевой, ни в пространственной структуре экономики, а также не обозначается вектор на формирование новой экономики, базирующейся на цифровизации и инновациях, отмечают депутаты комитета. "Это означает, что в ближайшие 3 года не произойдет серьезного повышения уровня конкурентоспособности российской экономики и улучшения позиций России на перспективных высокотехнологичных рынках. Иными словами, не будет заложена основа для перехода к инновационной модели развития экономики, а, следовательно, нет оснований ожидать значительного повышения уровня благосостояния и качества жизни россиян", - констатируется в документе.

Вопросы к социальному прогнозу

Критику комитета вызвал раздел прогноза, посвященный социально-экономическому развитию субъектов РФ и мерам региональной политики по достижению национальных целей. Этот раздел во многом носит "декларативный характер, поскольку из представленных материалов неясно, в каких формах регионы будут участвовать в реализации национальных проектов и каким образом будет осуществляться "координация региональной социально-экономической политики на федеральном и региональном уровнях", говорится в заключении.

Депутаты высказали недоумение в связи с указанным в прогнозе ростом тарифов для населения в 2020-2022 годах - его темпы планируются практически в два раза выше, чем для прочих категорий потребителей. "Никаких убедительных обоснований причинам подобной ситуации не представлено. Между тем, именно в этой сфере во многом формируется инфляция издержек, способствующая затуханию активности предприятий обрабатывающих отраслей и снижению уровня благосостояния населения страны", - указывается в документе.

Теги
РоссияПроект бюджета на 2020-2022 годы
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