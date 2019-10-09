American Airlines намерена возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Компания American Airlines намерена с 16 января 2020 года возобновить эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на ее официальном сайте.

"American Airlines ожидает, что предстоящее обновление программного обеспечения Boeing 737 MAX позволит вновь сертифицировать авиалайнер позже в этом году и возобновить его коммерческую эксплуатацию в январе 2020 года, - говорится в документе. - С 16 января American Airlines рассчитывает постепенно вводить MAX в коммерческую эксплуатацию и будет наращивать его применение в течение этого месяца и в феврале".

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. American Airlines и многие другие перевозчики заявили, что временно не будут применять самолеты.