Акимов попросил Путина о проведении конкурса "Цифровой прорыв" в 2020 году

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий, в том числе вопросы развития цифровой экономики, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать проведение конкурса для IT-специалистов "Цифровой прорыв" в 2020 году.

"Уважаемый Владимир Владимирович, прошу поддержать практически единодушное пожелание всех участников, чтобы провести такой конкурс, "Цифровой прорыв", под эгидой АНО "Россия - страна возможностей" в 2020 году", - сказал вице-премьер на совещании главы государства с членами правительства.

"Хорошо, еще раз поздравляю участников и победителей", - ответил Путин.

О "Цифровом прорыве"

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - стартовал 3 апреля. Всего на участие в нем были подано 66 474 заявки из всех регионов России. Его финальный этап проходил с 27 по 30 октября в "Казань экспо", участие в нем приняли более 600 команд. Задания по выбранным направлениям готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, "Ростелеком", Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО "Газпром нефть", госкорпорация "Росатом", МТС и "Мегафон".

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Платформа "Россия - страна возможностей" запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.