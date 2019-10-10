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Эксперты: обеспечить судостроение кадрами помогут совместные проекты вузов и верфей

При этом, по мнению представителей вузов и компаний, для решения некоторых проблем - например, обеспечения молодых специалистов жильем - необходима поддержка государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Российские судостроительные вузы готовят для отрасли специалистов, которые востребованы на рынке труда, но их квалификация не всегда соответствует запросам предприятий. Решить эту проблему, усовершенствовать подготовку кадров и дать развитие отрасли в целом помогут совместные образовательные программы вузов и самих судостроительных компаний, считают эксперты, однако таким проектам нужна государственная поддержка.

В октябре на встрече с вице-премьером РФ Юрием Трутневым представители судостроительных предприятий рассказали, что сталкиваются с кадровой проблемой в своей отрасли, в частности часто готовят кадры сами. Они попросили государство профинансировать эту подготовку, Трутнев пообещал предприятиям поддержку.

Востребованные специалисты

Специалистов в области судостроения в России готовят вузы на Дальнем Востоке, на юге страны, в регионах Поволжья и Северо-Западного округа. Выпускники востребованы не только в своих регионах, но и за их пределами.

"Выпускники с высшим морским образованием по направлению "Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта" - это профессионалы, которые востребованы по всей стране и гарантированно могут найти себе хорошую работу. Если выпускник-кораблестроитель готов создавать корабли, проектировать, строить, а при необходимости и ремонтировать их, давая судам вторую жизнь, такой специалист судостроения с различными специализациями легко найдет работу", - сказали ТАСС в пресс-службе Минобрнауки Астраханской области, где судостроение является одним из стратегических направлений развития региона.

Однако сами вузы отмечают, что сталкиваются с некоторыми проблемами в обучении будущих кадров для отрасли. В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, известного как "Корабелка", пояснили, что речь идет о "низкой активности предприятий в организации и обеспечении образовательной деятельности". "Не так много возможностей привлечь практиков даже на государственную итоговую аттестацию. Остаются и с каждым годом возрастают проблемы с проведением производственных практик", - сказали в университете, который считается кузницей морских инженерных кадров России.

В пресс-службе акционерного общества "Южный центр судостроения и судоремонта" рассказали ТАСС о другой стороне существующей проблемы: уровень подготовки молодых специалистов, которые приходят на производство после обучения, недостаточно высок. "Их приходится доучивать на рабочих местах с помощью наставников. Учебные программы не всегда отвечают требованиям потенциальных работодателей", - пояснили в компании. "Есть специфика применяемых технологий, которым невозможно обучить, пока человек не участвует в решении производственных задач", - добавляет заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам АО "Адмиралтейские верфи" Игорь Савельев.

Проблему можно решить вместе

Решить проблему подготовки должны помочь совместные программы вузов и самих судостроительных заводов. Такую практику реализуют уже многие предприятия. "Мы пытаемся решать эту проблему при помощи системы "завод - вуз", когда обучающийся тесно связывается с конкретным производством, непосредственно участвует в нем", - рассказал ТАСС заместитель гендиректора Центра судоремонта "Звездочка" в Архангельской области Михаил Голышев.

Предприятие из Мурманской области - судоремонтный завод "Нерпа" - для притока специалистов на производство еще в 2012 году инициировало создание в местном государственном техническом университете факультета кораблестроения и океанотехники, выпускники первого набора уже пришли на предприятие, а студенты проходят практику на заводе. На производственную практику приглашают и петербургские судостроительные заводы "Адмиралтейские верфи", "Северная верфь", где также к молодым выпускникам прикрепляют наставников. Компания "Южный центр судостроения и судоремонта" непосредственно участвует в разработке образовательных программ, стажировок мастеров производственного обучения колледжей. Судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае решает задачу более глобально и строит собственный учебный центр.

В Калининградской области, где специалистов для отрасли готовят в государственном техническом университете (КГТУ) и Прибалтийском судостроительном техникуме, предприятия также взаимодействуют со своими будущими специалистами еще на этапе их обучения. "Уже после первого-второго курса обучения представители судостроительных и судоремонтных предприятий заключают с успешными студентами отложенные контракты на работу и могут даже выплачивать им стипендию", - сказали ТАСС в региональном министерстве образования.

Судостроительная корпорация "Ак Барс" в Татарстане создала для себя специальный кадровый кластер, чтобы решать проблему со специалистами, сообщил ТАСС гендиректор предприятия Ренат Мистахов. Там также работают с образовательными учреждениями, при корпорации открыт учебный центр. "После окончания учебных заведений молодые сотрудники нормально вникают и работают, в зависимости от изменения технологических процессов при производстве новых кораблей мы проводим переобучение своих специалистов. Мы обучаем двум-трем профессиям, что позволяет людей использовать в зависимости от загрузки на разных участках", - рассказал Мистахов.

Отдельные работодатели начинают готовить кадры уже со школьной скамьи. Так, с 2017 года ГК "Каспийская Энергия" запустила проект "Я б в судостроители пошел… Пусть меня научат!". Он информирует молодежь о деятельности и перспективах развития компании, популяризирует рабочие профессии, знакомит школьников с востребованными на предприятии квалификациями и с образовательными организациями, где эти специальности можно получить.

Поддержка государства

Говоря о стимулировании развития судостроительной отрасли, и предприятия, и вузы отмечают, что несмотря на их готовность вкладывать свои ресурсы, стороны все же нуждаются в государственной поддержке. При этом поддерживать нужно не только совместные образовательные программы, но и в целом привлекать кадры в отрасль при помощи мер социальной поддержки.

Директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) в Петрозаводске Владимир Майзус считает, что наиболее полезной формой социальной поддержки стало бы решение квартирного вопроса для молодых специалистов. "Самостоятельно предприятие пока не в силах решить вопрос с предоставлением жилья, как это было в советское время, но возможность получить свое жилье привлекло бы больше молодых кадров на предприятие", - сказал он ТАСС.

Такого же мнения придерживаются и на архангельской "Звездочке", где решение жилищных проблем, поддержку корпоративных программ жилищного строительства, участие федерации и регионов в развитии социальной инфраструктуры муниципалитетов промышленных городов, назвали в числе мер, которые могли бы "существенно повысить привлекательность отрасли".

В дирекции Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" обратили внимание на необходимость повышения престижа профессии судостроителя и увеличения бюджетных мест в вузах для специалистов отрасли. "По нашему мнению, со стороны государства необходимо поднимать престиж судостроительных профессий и специальностей, увеличивать количество бюджетных мест в профильных вузах, техникумах и училищах. Если мы говорим о возрождении кораблестроения в России, то естественно, что для этого стране нужно как можно больше молодых корабелов", - сказал ТАСС представитель дирекции завода.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПриморский крайМурманская областьТатарстанКарелияАстраханская областьКалининградская область
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