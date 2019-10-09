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Минторг США не стал отменять пошлины на ввоз металлического кремния из России

В ведомстве считают, что отмена пошлин приведет к продолжению и повторным случаям демпинга

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Министерство торговли США не стало отменять антидемпинговые пошлины на поставку в страну металлического кремния из России. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ведомства в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).

"По итогам проведения пересмотра антидемпинговым мерам, министерство торговли пришло к выводу, что отмена антидемпинговых пошлин на металлический кремний из Российской Федерации, по всей вероятности, приведет к продолжению и повторным случаям демпинга", - указано в уведомлении. В министерстве также подчеркнули, что средневзвешенное значение демпинговой маржи не будет превышать 87,08%.

26 марта 2003 года Минторг принял решение ввести антидемпинговые пошлины на ввоз в страну металлического кремния из России. 2 июля 2014 года ведомство в ходе пересмотра, проводимого каждые пять лет, пришло к аналогичному выводу и не стало отменять свое решение. В документе отмечается, что против отмены тарифов выступали американские профильные компании.

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