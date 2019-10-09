Власти Чувашии предусмотрели более 103 млрд рублей на социальную сферу в 2020-2022 годах

ЧЕБОКСАРЫ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Чувашии предусмотрели более 103 млрд рублей в бюджете республики на развитие образования, здравоохранения, культуры и на социальную поддержку населения в 2020-2022 годах, сообщил журналистам в среду глава региона Михаил Игнатьев.

"Бюджет остается социально ориентированным. Его основную расходную часть будут составлять средства на развитие образования, здравоохранения, культуры и на социальную поддержку населения. В целом в следующую трехлетку вложения в эти сферы составят более 103 млрд рублей", - сказал Игнатьев.

По его словам, на развитие образования в 2020 году предусмотрено 16,2 млрд рублей, на здравоохранение с учетом средств фонда обязательного медицинского страхования - 21 млрд рублей. Расходы на культуру и кинематографию составят 1,6 млрд рублей, на развитие спорта и физической культуры - 1,1 млрд рублей. На дорожное хозяйство в следующем году планируется выделить 4,8 млрд рублей. Более 14 млрд рублей в 2020 году предусмотрено на мероприятия в рамках государственной социальной политики.

В свою очередь министр финансов Светлана Енилина отметила, что доходы республиканского бюджета в 2020 году прогнозируются в объеме 55,6 млрд рублей, в том числе собственные доходы - 31,6 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета на 2020 год составят 55,4 млрд рублей.