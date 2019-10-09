Минэнерго РФ и ФРГ договорились продолжить работу по урегулированию вопросов транзита газа

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак, специальный представитель правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг граф фон Вальдерзее и посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

В частности, стороны обсуждали результаты трехсторонних консультаций в формате Россия - ЕС - Украина на министерском уровне о транзите газа через Украину после 2019 года, состоявшихся в Брюсселе в сентябре 2019 года.

"В ходе встречи было отмечено, что переговоры в Брюсселе прошли в конструктивном, деловом ключе. Кроме того, по итогам встречи Александра Новака с Георгом графом фон Вальдерзее и Гезой Андреасом фон Гайром была достигнута договоренность о продолжении контактов в целях успешного урегулирования вопросов транзита газа во взаимных интересах всех вовлеченных сторон", - отмечается в сообщении.

Ранее председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и граф фон Вальдерзее на рабочей встрече в Москве в среду обсудили вопросы организации поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года. В настоящее время Украина работает над внедрением в свое законодательство положений третьего энергетического пакета ЕС. В рамках этой работы, в частности, следует обеспечить независимость национального регулятора в энергетической сфере и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора. На встрече отмечалось, что качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок. Кроме того, до сих пор не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора.

"Газпром" по итогам встречи отмечал, что если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 г., единственный вариант сотрудничества на переходный период - продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям.

Трехсторонние консультации

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия рассматривает возможность пересмотра технических параметров в контракте на транзит газа с Украиной при его продлении на год. По его словам, российская сторона готова предложить продление контракта на существующих юридических условиях, некие технические параметры могут поменяться, потому что ситуация по сравнению с десятилетней давностью изменилась значительно, в том числе и по потреблению газа Украиной, и по объемам транзита.

Вице-президент Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович сообщал в Twitter, что следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия - ЕС - Украина пройдет 28 октября в Брюсселе. "Я думаю, что мы должны будем понять статус развития тех договоренностей, что были достигнуты 19 сентября. Посмотрим, насколько Украина продвинется по имплементации европейского законодательства", - отметил Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. По итогам встречи, которая продолжалась всего 40 минут, Новак сказал, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно. Шефчович также отметил, что на консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Стороны также заявили, что продолжение транзита через Украину и поставок российского газа в Европу возможно практически при любом сценарии, а на самый "черный" день "Газпром", Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища.