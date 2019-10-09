РСА технически ограничит возможность мошенничества при продаже е-ОСАГО

СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков (РСА) обновит автоматизированную информационную систему ОСАГО таким образом, чтобы существенно ограничить мошенничество с коэффициентами при продаже электронных полисов ОСАГО. Об этом сообщил IT-директор Российского союза автостраховщиков Алексей Самошин в рамках нулевого дня форума Финополис.

В частности, РСА усиливает алгоритмы контроля за данными, вводит универсальные справочники и возможность создания типового договора.

"Это полностью позволяет пройти все проверки в момент оформления договора страхователем и обеспечивает полную идентичность полиса, который есть у страхователя на руках, и то, что содержится в информационной системе", - сказал Самошин.

Таким образом, эти меры позволят существенно ограничить или полностью исключить распространенный способ мошенничества с тарифными коэффициентами при оформлении электронного ОСАГО "помощником" - посредником. Такой посредник оформляет полис на ТС с минимальными коэффициентами: минимальной мощностью (например, на мопед), хорошим водителем, с регионом с минимальным территориальным коэффициентом и так далее, и цена страховки снижается таким образом в несколько раз. Затем посредник в графическом редакторе подправляет некоторые данные и отдает распечатку клиенту. Водитель успешно проходит проверки ГИБДД и на сайте РСА и оплачивает полную стоимость полиса, а разницу помощник кладет себе в карман. Однако урегулирование по такому полису невозможно.

Витрина для ЦБ

Кроме того, обновление системы позволит ЦБ оперативно отслеживать тарифы страховщиков, отметил Самошин.

"Отмечу достаточно важный функционал, который появляется в системе: это витрина данных для Центрального банка, которая будет обеспечивать оперативный доступ к данным для осуществления контрольно-надзорных функций. А также обеспечит широкие возможности для оценки тарифов Центральным банком, что особенно важно в свете готовящихся изменений по либерализации тарифов", - сказал он.

Ранее комитет Госдумы по финрынку одобрил законопроект Минфина о возможности индивидуализации тарифов ОСАГО - предоставлению страховщикам возможности применять ряд своих коэффициентов к стоимости полиса и отмене коэффициентов мощности и территории. Первое чтение документа намечено на 15 октября.