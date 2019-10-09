Заключенные на "Золотой осени" соглашения создадут более 3 тыс. рабочих мест в Подмосковье

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. рабочих мест появится в Московской области благодаря реализации соглашений, которые были заключены в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень - 2019", сообщили в среду в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Инвестиции - 14,2 млрд рублей. Рабочие места - 3 тыс. 262", - уточнили в пресс-службе. В рамках агропромышленной выставки "Золотая осень - 2019" Минсельхоз региона заключил 18 соглашений.

Как сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, в текущем году большинство подписанных в рамках мероприятия соглашений ориентированы на развитие перерабатывающей промышленности, так как эта отрасль вносит наибольший вклад в развитие экспорта.

"Рабочие места, налоги, возможность жителей работать рядом с местом, где они живут, - это один из ключевых фокусов внимания в целом команды Московской области, инвестиционного блока Московской области, министерства сельского хозяйства, в частности", - сказал Разин.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019" проходит на ВДНХ в Москве в 21-й раз, она продлится до 12 октября. В этом году главная тема выставки - устойчивое развитие сельских территорий. Подмосковье представляет одну из наиболее масштабных экспозиций на площади 160 кв. м. В ней участвуют 25 хозяйств региона.