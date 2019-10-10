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Работа крупнейшего нефтепровода в Эквадоре приостановлена из-за протестов

Потери от приостановки оцениваются в $12,8 млн

ТАСС, 10 октября. Работа Трансэквадорской нефтепроводной системы (SOTE) была приостановлена из-за захвата нескольких месторождений протестующими. Об этом сообщило Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

"Министерство сообщает, что SOTE парализовала свою работу, начиная с 13:00 (21:00 мск) 9 октября, из-за низкого уровня подачи сырья, вызванного приостановкой работ на управляемых компанией Petroamazonas месторождениях, которые были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, решение о приостановке работы нефтепровода было принято после того, как объемы подачи сократились до 30% от обычных показателей. "К сегодняшнему дню потери [от приостановки работ на месторождениях] оцениваются в $12,8 млн", - говорится в сообщении.

В понедельник протестующие захватили три нефтяных месторождения в провинциях Орельяна и Сукумбиос. В общей сложности к настоящему моменту из-за присутствия посторонних лиц на объектах были приостановлены работы на девяти блоках.

Теги
Эквадор
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