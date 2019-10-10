Крупнейшая в Китае выставка вертолетов China Helicopter Exposition открылась в Тяньцзине

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 10 октября. /ТАСС/. Выставка вертолетов China Helicopter Exposition начала работу в четверг в городе Тяньцзинь. Как сообщили ТАСС в оргкомитете выставки, в ней принимают участие по меньшей мере 418 компаний из 18 стран и регионов мира, что делает ее крупнейшей в Китае подобной экспозицией.

Среди участников крупнейшие мировые производители вертолетов - "Вертолеты России", Airbus Helicopters (прежнее название - Eurocopter Group), Bell Helicopter, Sikorsky, Leonardo (прежнее название - Finmeccanica) и китайская авиационно-промышленная компания AVIC.

Кроме того, для участия заявлены крупнейшие мировые производители двигателей, комплектующих и другого авиационного оборудования - французские компании Safran и Thales, канадская Pratt & Whitney, американская Collins Aerospace и другие.

Экспонаты

На выставке можно будет увидеть в общей сложности 53 вертолетов, в том числе ударный вертолет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Z-10, многоцелевую гражданскую машину Avicopter AC313 и легкий вертолет Bell 505.

Помимо вертолетов, на выставке будут представлены беспилотники, двигатели, авионика, авиасимуляторы, модели летательных аппаратов, а также наземные комплексы обслуживания техники. Как отметили в оргкомитете, многие из экспонатов будут продемонстрированы широкой публике впервые. Общая площадь экспозиции составит 160 тыс. кв. м.

По традиции одним из наиболее зрелищных пунктов программы станут демонстрационные выступления. Как указали организаторы, основным участником программы будет армейская авиация сухопутных войск НОАК

Выставка будет проходить с 10 по 13 октября. В первый день экспозиция будет работать только для представителей отрасли и журналистов.

О выставке

China Helicopter Exposition является крупнейшей выставкой вертолетной техники в Китае. Она была учреждена в 2011 году и с тех пор проводится на регулярной основе каждые два года. Среди ее соорганизаторов правительство города Тяньцзинь и армейская авиация сухопутных войск НОАК.