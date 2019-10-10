"Сиблитмаш" модернизирует зарубежную производственную линию "КамАЗа"

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Новосибирское предприятие "Сиблитмаш" - единственное в России специализированное предприятие литейного машиностроения - планирует в 2020 году выполнить глубокую модернизацию зарубежной производственной линии литейного завода "КамАЗа", сообщил ТАСС гендиректор "Сиблитмаша" Анатолий Масалов.

"Мы сейчас занимаемся техническим проектом модернизации автоматической формовочной линии "КамАЗа" (установлена на литейном заводе "КамАЗа" в Набережных Челнах - прим. ТАСС), где делается коробка раздаточная и еще ряд других изделий, в общей сложности порядка 17 наименований литья. Модернизацию выполним в 2020 году", - сказал он.

Объем инвестиций в проект Масалов не уточнил, однако сообщил, что его стоимость составит несколько сотен миллионов рублей. Собеседник добавил, что проект является для России уникальным, поскольку линии - более 40 лет, и к настоящему времени на нее не сохранилась конструкторская документация. Новосибирские специалисты разработали документацию, по которой рассчитывают модернизировать несколько таких линий. В настоящее время предприятием реализуется проект по изготовлению опочной оснастки для литейного производства автомобильной компании.

"Мы подписали договор с "КамАЗом", сейчас изготавливаем оснастку, стоимость проекта около 200 млн рублей", - сказал Масалов, уточнив, что летом 2019 года "Сиблитмаш" уже завершил модернизацию одной производственной линии "КамАЗа", на которой изготавливается блок цилиндров двигателя.

"Сиблитмаш" выпускает различные литейные и формовочные машины, а также нестандартное технологическое оборудование, которое используется на промышленных предприятиях. Основано в 1950-е годы и в настоящее время является единственным в России предприятием, выпускающим продукцию такого рода.