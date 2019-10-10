FT: США хотят принять меры по пресечению поставок контрабандных товаров из Китая

ТАСС, 10 октября. Администрация США разрабатывает план действий для пресечения поставок контрабандных товаров из Китая. Об этом сообщает в четверг британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Белый дом рассматривает, по их данным, возможность издания президентом США Дональдом Трампом исполнительного указа, согласно которому будет увеличено число проверок почтовых поступлений из Китая для выявления незаконного содержимого. Чиновники американской администрации проводят консультации с крупными логистическими компаниями, чтобы уточнить план действий.

"Китай отправляет ежедневно в США около 1 млн небольших посылок, и, как представляется, высокий процент содержимого представляет собой контрабанду - от товаров до смертоносного фентанила и других опиодов", - приводит издание слова главы Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро. "Рассматриваются [различные] варианты в рамках межведомственного процесса для решения существенной проблемы, которая наносит ущерб нашей интеллектуальной собственности, вред нашим производителям, убивает американцев смертельными наркотиками", - сказал он.

Белый дом не стал, как подчеркивает издание, комментировать детали плана. "Было бы преждевременно говорить о каких-либо конкретных решениях, поскольку политический процесс [на этот счет] продолжается", - отметил глава Нацсовета по торговле.

Подобные меры, по оценке газеты, еще более обострят отношения между Вашингтоном и Пекином в преддверии очередного раунда двусторонних торговых консультаций.

13-й раунд торговых переговоров между США и Китаем начинается в Вашингтоне 10 октября. Согласно заявлению Белого дома, стороны обсудят вопросы "принудительной передачи технологий, прав на интеллектуальную собственность, [сферы] услуг, нетарифных ограничений, сельского хозяйства". Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры, последний, 12-й, раунд которых прошел в Шанхае 30-31 июля.