"Норникель" и "Русская платина" подали в ФАС документы на создание СП

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Норникель" и "Русская платина" Мусы Бажаева подали заявку в ФАС России на создание совместного предприятия, сообщил ТАСС представитель "Норникеля".

"Документы в ФАС поданы", - сказал он.

В службу поданы ходатайства на получение согласия правительственной комиссии по инвестициям в стратегические общества по сделке с "Русской платиной", уточнили в компании.

"Норникель" и "Русская платина" подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предполагающее создание совместного предприятия для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района, в феврале 2018 года. Компания "Арктик Палладий" была зарегистрирована летом 2018 года, на ее базе планируется сформировать совместное предприятие.

Вкладом "Норникеля" в уставный капитал СП станет лицензия на разработку Масловского месторождения, вкладом "Русской платины" - лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения. Планировалось, что доли компаний в СП будут равными. Инвестиции в проект, как говорил вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков, оцениваются на уровне 250 млрд рублей до 2033 года.