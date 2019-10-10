Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приостановка авиасообщения с Египтом

Россия и Египет обсудили в Каире вопрос возобновления чартерного авиасообщения

Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в ближайшее время планируется ускорить процедуры ответа на все оставшиеся технические вопросы

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Каире затронули вопрос возобновления чартерного авиасообщения между странами. Об этом глава Минпромторга РФ сообщил журналистам.

"Конечно же, этот вопрос затрагивался", - сказал он, отметив, что пока еще сняты не все вопросы, связанные с безопасностью в египетских аэропортах.

"В ближайшее время (планируется) ускорить процедуры ответа на все технические вопросы, которые остались в этой связи. И я очень рассчитываю, надеюсь, что если все ответы будут получены, будут, наверное, еще контрольные посещения [аэропортов Египта российскими авиаспециалистами]. После этого будут приниматься решения [по возобновлению полетов в курортные города Каира]", - сообщил Мантуров.

Также стороны рассмотрели вопрос поставки российской авиатехники в Египет, в частности - 12 самолетов SSJ-100, добавил министр. По его словам, вопросы возобновления полетов в курортные города Египта и поставок самолетов увязаны между собой, и окончательное решение по поставкам самолетов будет принято после разрешения ситуации с чартерами.

Контракт на поставку самолетов SSJ-100 в Египет обсуждается с мая 2015 года - тогда речь шла о поставках 12 самолетов с опционом еще на 12 машин. Предполагалось, что по схеме trade-in Россия получает от Египта самолеты Embraer, отдавая SSJ-100. Первые поставки должны были начаться в конце 2016 года.

Авиасообщение с Египтом

Авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В течение 2016-2017 годов стороны вели переговоры о возобновлении полетов. В аэропорту Каира был открыт новый терминал, отвечающий всем требованиям авиабезопасности, а российские авиаспециалисты не раз осуществляли его проверку.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в египетскую столицу. Последующие два месяца ушли на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания, а также на решения вопроса о присутствии в аэропорту Каира российских сотрудников безопасности. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля.

Сейчас авиасообщение открыто только для регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Чартерные полеты на курорты, в частности в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, до настоящего времени не восстановлены.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Приостановка авиасообщения с Египтом
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Фонд микрофинансирования Северной Осетии запустил программу поддержки фермеров
Предполагает получение отсрочки на год по основному платежу при получении микрозайма под 6,5%.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС