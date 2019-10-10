Министерства сельского хозяйства и торговли на Сахалине объединят в одно ведомство

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объединил министерство сельского хозяйства и министерство торговли и продовольствия региона в одно ведомство. Об этом в четверг сообщила журналистам министр торговли и продовольствия области Инна Павленко.

"Мы работаем единой командой, безусловно, она будет формироваться в ближайшее время. С сегодняшнего дня приступаем к реорганизационным мероприятиям. Первая задача - провести реорганизацию в рамках закона, сформировать эффективную и управляемую структуру нового органа", - сказала она.

Возглавит новое министерство Инна Павленко. Министр сельского хозяйства Дмитрий Рева написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщили в министерстве продовольствия, островное положение Сахалинской области определяет продовольственную безопасность одним из основных приоритетов деятельности региональных властей. Объединение министерств позволит обеспечить выполнение единого комплекса мер по укреплению продовольственной независимости региона, способствовать развитию собственного производства и товаропроводящей сети.

Инна Павленко родилась в Южно-Сахалинске. Училась в Дальневосточной государственной академии экономики и управления и Московской академии государственного и муниципального управления. Трудовую деятельность начала на предприятиях торговли Сахалинской области. С 2005 года работала в Комитете по промышленности и торговле Сахалинской области, который в 2010 году был преобразован в министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области. С 1 января 2016 года возглавила вновь образованное министерство торговли и продовольствия Сахалинской области.