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Авиакомпании Lufthansa Group продлили договор с аэропортом Домодедово на пять лет

Новый договор предполагает, что авиаперевозчики Austrian Airlines, Lufthansa и Swiss будут выполнять рейсы из нового сегмента терминала Домодедово

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Авиакомпании Austrian Airlines, Lufthansa и Swiss, входящие в концерн Lufthansa Group, приняли решение о продлении сотрудничества с московским аэропортом Домодедово до 2025 года. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе авиаперевозчика и аэропорта.

"После всесторонней оценки всех основных аэропортов Москвы авиакомпании Lufthansa Group - Austrian Airlines, Lufthansa и SWISS - приняли решение продолжить полеты из аэропорта Домодедово. Кроме того, договор о сотрудничестве с оператором аэропорта был продлен еще на пять лет - до 2025 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Lufthansa Group и Домодедово сотрудничают с 2008 года и что за это время было обслужено более 13,9 млн пассажиров и свыше 126 тыс. рейсов. Новый договор предполагает, что авиаперевозчик будет совершать полеты из нового сегмента терминала Домодедово.

"Аэропорт Домодедово - это лучший выбор для перевозчиков Lufthansa Group, выполняющих рейсы в самый большой город России - Москву. Мы уверены, что здесь нашим пассажирам предоставляется сервис высочайшего уровня. Успех нашего взаимодействия предопределили всесторонняя поддержка со стороны аэропорта и необходимая инфраструктура", - отметил председатель правления Lufthansa Group Карстен Шпор.

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Россия
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