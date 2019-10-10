ЦБ будет уделять особое внимание информационной безопасности в банках

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Банк России намерен уделять особое внимание обеспечению информационной безопасности внутри кредитных организаций, сообщила журналистам в кулуарах форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Тема защиты персональных данных, борьбы с утечкой - это важная тема. И здесь нужно идти не только по ужесточению наказания - это возможно, но и по пути того, чтобы внутри всех финансовых институтов соблюдались требования к информационной безопасности. Мы не так давно получили право устанавливать эти требования, мы проводим постоянно проверку банков на соблюдение этих требований. И один из факторов мы уже тоже отмечали, который является фактором уязвимости, - это человеческий фактор, и то, что бизнес-процессы внутри банков должны быть встроены со всеми требованиями информационной безопасности", - сказала она, отметив, что ЦБ будет уделять этому особое внимание.

Глава регулятора добавила, что все финансовые институты достаточно ответственно относятся к этому вопросу и активно работают над обеспечением безопасности.

Набиуллина также сообщила, что Банк России намерен обсудить с участниками рынка конкретные предложения по вопросу усиления ответственности за преступления в сфере кибербезопасности.

"Мы видим, насколько возрастает угроза кибербезопасности. Мы считаем, что, конечно, должна быть усилена ответственность за преступления в этой сфере. Вместе с участниками рынками будем обсуждаться конкретные предложения", - сказала Набиуллина.

Ранее в рамках форума Набиуллина отмечала, что киберпреступность - это та область, где нужно повышать ответственность и ЦБ видит риски внутренних бизнес процессов. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявил, что для борьбы с кибермошенничеством сотрудничество с государством нужно расширить.

В начале октября 2019 года широкий резонанс получила информация об утечке данных кредитных карт клиентов Сбербанка. Банк тогда опроверг информацию об утечке данных 60 млн кредитных карт, подтвердив утечку данных только 200 карт. В качестве основной версии инцидента банк назвал умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно. Позднее кредитная организация сообщила, что ее сотрудник в конце сентября продал одной из преступных групп в теневом интернете 5 тыс. учетных записей карт клиентов.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 проходит в Сочи с 9 по 11 октября. Его проводит ЦБ РФ в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Ежегодно форум собирает около полутора тысяч участников из российских и зарубежных компаний, экспертов и представителей органов власти. Организационный партнер - Фонд "Росконгресс".

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