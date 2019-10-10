ЦБ планирует ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем предполагалось раньше

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ планирует ослаблять денежно-кредитную политику (ДКП) быстрее, чем это предполагалось ранее. Об этом сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

"Будем оценивать дезинфляционные и проинфляционные факторы. Мы сейчас видим, что устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали раньше", - сказала она.

К заседанию совета директоров ЦБ по ключевой ставке 25 октября ЦБ опубликует уточненный прогноз на 2019 год. "в виде исключения", хотя заседание 25 октября не опорное, так как одновременно готовятся "основные направления денежно-кредитной политики", отметила она.

Ранее в Банке России заявляли, что регулятор видит "определенное пространство" для дальнейшего снижения ключевой ставки

Совет директоров Банка России на заседании 6 сентября впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до 7%. Регулятор объяснил свои действия снижающейся инфляцией.

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