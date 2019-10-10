Греф выступил за сотрудничество с государством в борьбе с кибермошенничеством

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудничество с государством нужно расширить для борьбы с кибермошенничеством, заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Мы видим, что мы как крупнейший игрок должны создавать экосистему и сотрудничать с государством <...> Вопрос скорости реагирования. Если говорить допустим о фишинге, нужно сотрудничество телеком операторов, регуляторов и правоохранителей. Без такой координации, какую бы ты суперсовременную надежную систему не построил, ты не можешь привлечь никого к ответственности. Это вопрос создания коллаборативная система", - сказал он.

Он добавил, что Сбербанк планирует усилить защиту данных внутри банка.

Греф отметил, что самая большая проблема кибербезопасности - это уязвимость изнутри, когда сотрудники, создающие систему защиты и знающие ее изнутри, могут уязвимостью системы воспользоваться.

Также глава банка отметил, что в других странах ответственность за кибермошенничество более высокая. Он привел пример, что за один из самых распространенных видов мошенничества - фишинг в США ответственность равняется пяти годам тюрьмы, в Великобритании 10 лет, в России не предусмотрено лишение свободы.

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина согласилась, что киберпреступность - это та область, где нужно повышать ответственность. Она отметила, что ЦБ тоже видит риски внутренних бизнес процессов.

V Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 проходит 9-11 октября в Сочи. В рамках форума участники обсуждают тенденции и возможности применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. Организатор FINOPOLIS - Банк России при поддержке Фонда Росконгресс.