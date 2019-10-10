Госдума приняла закон о предоставлении прав на недра внутренних морских вод без аукциона

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий право пользования участками недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря РФ для их геологического изучения без проведения аукциона. Закон был инициирован правительством РФ.

Речь идет о предоставлении таких участков в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата из утверждаемого правительством РФ перечня участков недр федерального значения.

Закон дает возможность предоставлять такие участки недр в пользование на основании заявки заинтересованных пользователей недр при условии наличия заключений Минобороны России и ФСБ России об отсутствии угрозы интересам обороны страны и безопасности государства. Установление порядка рассмотрения заявок предлагается отнести к компетенции правительства РФ. Как сообщал ранее руководитель Роснедр Евгений Киселев, степень геологической изученности таких участков недр на порядок ниже, чем прилегающих участков суши и шельфа, что обусловливает достаточно низкий инвестиционный спрос.

При этом в случае открытия месторождения полезных ископаемых в процессе геологического изучения пользователю недр предоставляется возможность получения права на разведку и добычу полезных ископаемых на открытом месторождении на основании решения правительства РФ.

Закон будет являться существенным стимулом для привлечения инвестиций в геологическое изучение внутренних морских вод и территориального моря РФ, говорится в пояснительной записке к документу.

Принятые ко второму чтению поправки наделили правительство правом по представлению Минобороны России и (или) ФСБ России вводить дополнительные требования к созданным в соответствии с законодательством РФ юрлицам с участием иностранных инвесторов, которые вправе осуществлять геологическое изучение участков недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря РФ в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата.

За период с 2011 по 2017 годы было выдано только пять лицензий на геологическое изучение таких участков недр, при этом они являются перспективными с точки зрения месторождения нефти и газа, отметил ранее Киселев.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.