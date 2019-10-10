ЦБ обсудит с рынком возможность введения отрицательных ставок по депозитам в валюте

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Банк России обсудит с участниками рынка возможность введения отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

По ее словам, очень важно не делать скоропалительных выводов в данном вопросе. "Мы обсудим, что нужно делать, в том числе какую дать возможность гражданам, которые хотят сохранять свои сбережения в евро, допустим, несмотря даже на отрицательные ставки. Мы должны обсудить это. Это важно и для граждан, и для бизнеса - не делать сейчас пока никаких скоропалительных выводов, изменений в законодательстве, изменений практики. Это вопрос, который будет в проработке", - сказала она.

По ее мнению, отрицательные ставки в евро для банков прежде всего - "это не краткосрочное явление, не временное явление, скорее всего, будет долгосрочным в связи с денежно-кредитной политикой ведущих стран". Отрицательных ставок по долларам для банков пока не наблюдается, отметила она.

Невыгодная валюта

Российским банкам стало невыгодно размещать за границей привлеченные средства в евро из-за отрицательных ставок. Поэтому участники рынка попросили ЦБ РФ изучить возможность разрешить им вводить отрицательные ставки по валютным депозитам компаний. При этом в Банке России подчеркивали, что речи о вкладах населения не идет.

Кроме того, кредитные организации постепенно стали отказываться от привлечения вкладов физических лиц, номинированных в евро. Последним из крупных банков накануне об этом объявил ВТБ.

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что необходимо ввести отрицательные ставки и на депозиты компаний в долларах.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 проходит в Сочи с 9 по 11 октября. Его проводит ЦБ РФ в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Ежегодно Finopolis собирает около полутора тысяч участников из российских и зарубежных компаний, экспертов и представителей органов власти. Организационный партнер - Фонд "Росконгресс".