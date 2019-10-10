"Ростелеком" и "Русский стандарт" провели первый платеж через технологию распознавания лиц

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. "Ростелеком" и банк "Русский стандарт" провели первый платёж с использованием технологии распознавания лица, с использованием Системы быстрых платежей была куплена чашка кофе. Об этом говорится в пресс-релизе банка "Русский стандарт".

Первый платеж при помощи биометрических данных, полученных из Единой биометрической системы, прошел на площадке инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Совершать биометрические платежи физические лица смогут после регистрации цифрового образа. Для этого потенциальному покупателю нужно сдать биометрические данные в любом банке, где установлено оборудование, передающее информацию в Единую биометрическую систему. На следующем этапе, для проведения финансовых операций, необходимо привязать платежную карту к своему цифровому образу в Единой биометрической системе. Сразу после этого можно будет воспользоваться оплатой по биометрии лица", - уточнили в банке.

Летом 2018 года российские банки запустили услугу по сбору биометрии клиентов, которая позволит оказывать услуги дистанционно. К 2021 году, по расчетам ЦБ РФ, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги.

К 1 января 2019 года банки должны были внедрить биометрию в 20% своих отделений, к середине года эта доля должна вырасти до 60%, а к концу года - до 100%.