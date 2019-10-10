"Газпром нефть" намерена сохранить объем переработки в 2019 г. на уровне прошлого года

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" в 2019 г. прогнозирует сохранение объемов нефтепереработки на уровне прошлого года. Об этом журналистам сообщил в кулуарах конференции "Argus Рынок нефтепродуктов 2019: Россия и СНГ" директор дирекции нефтепереработки "Газпром нефти" Михаил Антонов.

"У нас прогнозные показатели на уровне предыдущего года", - сказал Антонов.

Объем переработки на собственных НПЗ "Газпром нефти" и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий в I квартале 2019 г. составил порядка 10 млн тонн, сохранившись практически на уровне показателя аналогичного периода прошлого года.

Через премиальные каналы сбыта компания реализовала около 6 млн тонн нефтепродуктов.