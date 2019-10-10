Временный международный терминал в аэропорту Саранска планируют обустроить под постоянный

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Временный международный терминал в аэропорту Саранска, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, планируют реконструировать под постоянный пограничный пункт пропуска, сообщил в четверг ТАСС гендиректор компании "Авиалинии Мордовии" (оператор аэропорта Саранска) Александр Кистайкин.

К чемпионату мира по футболу 2018 года в аэропорту Саранска был установлен временный международный терминал, однако его невозможно использовать по технологическим причинам, в настоящее время международные рейсы из Саранска не выполняются. 21 февраля 2019 года правительство России распорядилось установить постоянный грузопассажирский пограничный пункт пропуска, рассматривался вариант строительства нового здания для этой цели.

"Принципиально принято решение: не строить новое здание для устройства постоянного пограничного пункта пропуска, а сделать техническое перевооружение временного пункта пропуска, построенного к чемпионату мира по футболу", - сказал Кистайкин.

Он пояснил, что стоимость предстоящих работ и сроки пока не определены. "Сейчас утверждается планировочное решение во временном пункте пропуска. В ближайшем будущем начнется разработка проекта реконструкции", - пояснил собеседник агентства. По словам Кистайкина, после открытия постоянного пункта пропуска аэропорт получит возможность принимать международные рейсы, в частности, планируется открытие рейсов в Турцию.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. В 2017 году аэропорт был закрыт на реконструкцию, к чемпионату мира там был возведен новый терминал площадью около 7 тыс. кв. м, реконструирована взлетно-посадочная полоса, расширены перроны и места стоянок воздушного транспорта. Пассажиропоток в саранском аэропорту по итогам 2019 года ожидается на уровне 100 тыс. человек, что на 23% ниже показателя 2018 года, когда Саранск принял четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу.