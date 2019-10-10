Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минск направил Москве предложения по балансам поставок нефтепродуктов на 2020 год

Белорусская сторона рассчитывает на рост импорта по чувствительным позициям

МИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Белорусская сторона направила России предложения по балансам поставок нефтепродуктов на 2020 год, и рассчитывает на рост импорта по чувствительным позициям. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.

"Сейчас находится на рассмотрении в Российской Федерации [ предложения]. Мы направили в Россию все заявки, которые получили от наших предприятий. По позициям чувствительным, таким как масла, по которым было много обращений, предусматривается увеличение, и рассчитываем, что Россия поддержит наше предложение", - сказал он.

Представитель "Белнефтехима" отметил, что Белоруссия и Россия должны до конца года согласовать индикативный баланс поставок нефтепродуктов, этот процесс идет в рабочем порядке.

Годовой баланс поставок нефти из РФ в Белоруссию составляет 24 млн тонн. Осенью 2018 года Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов в Белоруссию, в частности, речь шла об остановке поставок российского автобензина, дизельного топлива, мазута и сжиженного углеводородного газа. При этом Минск и Москва договорились сохранить поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Белоруссии.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Стоимость проезда по трассе М-11 составит около 2 тыс. рублей
Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе займет не более пяти с половиной часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС