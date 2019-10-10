Минск направил Москве предложения по балансам поставок нефтепродуктов на 2020 год

МИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Белорусская сторона направила России предложения по балансам поставок нефтепродуктов на 2020 год, и рассчитывает на рост импорта по чувствительным позициям. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.

"Сейчас находится на рассмотрении в Российской Федерации [ предложения]. Мы направили в Россию все заявки, которые получили от наших предприятий. По позициям чувствительным, таким как масла, по которым было много обращений, предусматривается увеличение, и рассчитываем, что Россия поддержит наше предложение", - сказал он.

Представитель "Белнефтехима" отметил, что Белоруссия и Россия должны до конца года согласовать индикативный баланс поставок нефтепродуктов, этот процесс идет в рабочем порядке.

Годовой баланс поставок нефти из РФ в Белоруссию составляет 24 млн тонн. Осенью 2018 года Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов в Белоруссию, в частности, речь шла об остановке поставок российского автобензина, дизельного топлива, мазута и сжиженного углеводородного газа. При этом Минск и Москва договорились сохранить поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Белоруссии.