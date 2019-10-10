"Газпром" может привлечь "Газпром нефть" к разработке Бованенково и Харасавэя

ТЮМЕНЬ, 10 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" обсуждает с "Газпром" возможность своего участия в разработке запасов жидких углеводородов Бованенковского и Харасавэйского месторождений. Это возможно в рамках долгосрочного рискового операторского договора, который может позволить компании работать на лицензионных участках "Газпрома" на условиях, фактических эквивалентных прямому недропользованию, сообщил журналистам первый замглавы "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

"Мы сами инвестируем, заранее определены коммерческие условия - газ мы продаем "Газпрому", на нас лежат все инвестиционные риски. По такому механизму мы уже работаем на нефтяных оторочках "Газпрома". Помимо этого, "Газпром" предоставил нам возможность провести оценку на газоконденсатных залежах Бованенковского, Харасавэйского и третьего ачимовского блока, уже в ближайший зимний сезон мы начнем там полевые работы. На Харасавэе и Бованенково ближайший этап включает бурение по две скважины на каждом месторождении и переинтерпретации имеющихся сейсмических данных - это позволит оценить добычной потенциал, уточнить информацию геологических строений объектов", - сказал он.

"Что касается жидких (углеводородов), то создание мощностей по стабилизации конденсата и по его транспортировке и логистике - вот наша роль", - добавил Яковлев. Он не назвал потенциал возможной добычи, отметив способность "Газпром нефти" решать на Ямале сложные задачи. "Мы здесь построили уникальный отгрузочный терминал, он может и для данных месторождений стать возможным вариантом транспорта жидких. Эти аргументы и компетенции были оценены со стороны материнской компании, - отметил он. - Окончательных решений пока не принято, и решений по транспорту тоже пока не принято".

По его словам, одним из вариантов может стать "использование железнодорожной инфраструктуры на юг, реализация проекта СШХ-2 с выходом на Севморпуть". "Могут быть разные варианты", - добавил первый замглавы "Газпром нефти".

О месторождениях

Харасавэйское месторождение входит в Бованенковскую промышленную зону вместе с Бованенковским и Крузенштернским месторождениями. Оно расположено в Ямало-Ненецком автономном округе, в северо-западной части полуострова Ямал в 480 км к северу от Салехарда. По размеру запасов газа месторождение относится к категории уникальных - 2 трлн куб. м (по сумме категорий С1 и С2). Проектный уровень добычи - 32 млрд куб. м газа в год.

Бованенковское месторождение является крупнейшим на полуострове Ямал по разведанным запасам газа. Начальные запасы газа - 4,9 трлн куб. м. Проектный уровень добычи газа на Бованенковском месторождении - 115 млрд куб. м в год. В перспективе проектный уровень должен увеличиться до 140 млрд куб. м в год за счет подключения неоком-юрских залежей.