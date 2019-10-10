Ушаков: лидеры СНГ на саммите в Ашхабаде утвердят декларацию о сотрудничестве в экономике

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Лидеры СНГ на саммите в Ашхабаде утвердят декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве стран содружества, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Будет принята декларация по стратегическому экономическому сотрудничеству стран - участников СНГ", - сказал Ушаков.

"Этот документ был инициирован туркменами как председателями СНГ в этом году и он направлен на улучшение конкурентоспособности национальных экономик и эффективности использования социально-экономического потенциала каждого отдельного государства и содружества в целом для дальнейшего развития торгово-инвестиционных связей внутри СНГ", - добавил он.

Обсуждение будущих задач

Помощник президента также рассказал, что лидеры стран СНГ на заседании Совета глав государств содружества 11 октября обсудят наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества.

"11 октября состоится заседание Совета глав государств Содружества, в мероприятии примут участие все президенты стран-участниц и премьер-министр Армении. Пройдет заседание, как обычно, в двух форматах: в узком и расширенном. В узком формате главы государств затронут наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ, представят свое видение будущих задач, какие-то конкретные вопросы, то есть будет неформальное общение руководства. И будут приняты несколько решений", - сказал Ушаков.

Участники саммита примут решение о стране-председателе Содружества в 2020 году, добавил помощник президента РФ. "Первое - это о председательстве в Содружестве независимых государств в 2020 году. Будет (принято) согласованное решение о том, что с 1 января председателем СНГ станет Узбекистан, а государствами-сопредседателями - соответственно Туркменистан и Белоруссия, предыдущий и следующий председатель", - сказал Ушаков. Он отметил, что следующее заседание Совета глав государств СНГ состоится, предварительно, 16 октября 2020 года.

"Затем будет рассмотрен вопрос о проведении очередного заседания Совета глав государств и в предварительном плане можно сказать, что это заседание пройдет в Ташкенте и называется срок 16 октября. Нам в принципе эта дата подходит" - сказал Ушаков.

Он добавил, что лидеры стран СНГ рассмотрят продление полномочий исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева еще на три года.

"Также важный вопрос будет рассмотрен - о председателе исполнительного комитета, исполнительного секретаря СНГ. Согласовано предварительное решение о продлении на очередной трехлетний срок полномочий действующего председателя исполнительного комитета Сергея Николаевича Лебедева, который уже давно на этом посту, с 1 января 2008 года", - сказал Ушаков.

"Два раза он (Лебедев - прим. ТАСС) переназначался на очередные трехлетние сроки, а в 2016 году были продлены его полномочия на год, потом еще на два года до 31 декабря текущего года. Сейчас вот принято решение о том, чтобы продлить его функции еще на 3 года", - добавил он.